وهران.. قتيل في حادث دراجة نارية

لقي شخص حتفه، جراء حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 13،ببلدية بوفاطيس في ولاية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية. على مستوى الطريق الوطني رقم 13،ببلدية بوفاطيس ودائرة وادي تليلات.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

