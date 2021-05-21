وهران: قتيل و3 جرحى في اصطدام سيارتين سياحيتين

تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل حادث مرور مميت أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين من جنس ذكر في وهران.

وحسب ذات المصالح، فإن الحادث وقع بالطريق المؤدي إلى الكورنيش الوهراني بمدخل نفق مرحبا بكم، وتمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين.

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 25 سنة وإصابة 3 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و58 سنة.

ونقلت الحماية المدنية الجرحى إلى إستعجالات مستشفى وهران الجامعي بعد تلقيهما الإسعافات الأولية بعين المكان.

فيما تم تحويل جثة الضحية الي مصلحة حفظ الجثث، وقد باشرت مصالح الأمن التحقيق في ملابسات الحادث المميت.