وهران.. قتيل و3 جرحى في حريق شب بمصعد عمارة

لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرين إثر حريق شب على مستوى مصعد بالطابق السابع لعمارة متكونة من R+9، بالمكان المسمى لاسيرا ايلو 15، ببلدية و دائرة وادي تليلات ولاية وهران.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق شب على مستوى مصعد بالطابق السابع. لعمارة متكونة من R+9 ،بالمكان المسمى لاسيرا ايلو 15، ببلدية و دائرة وادي تليلات.

حيث خلف الحريق حالة وفاة 01 يبلغ من العمر 19سنة و 03 جرحى لهم حروق مختلفة. تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و 27 سنة ، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث

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