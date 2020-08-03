وهران: قرية كريستل الساحلية… جنة فوق الأرض تهدد ترواثها تفجيرات المحاجر

يناشد قاطنو قرية كريستل الساحلية التابعة لبلدية قديل والواقعة على بعد كلم عن وهران والي الولاية والجهات الوصية التدخل والالتفات إلى انشغالهم الأساسي المتمثل في وقف نشاط محجرة.

وهذا عقب تجميد نشاط اربع محاجر أخرى لما سببته من اضرار صحية وبيئية بمنطقة غنية بثرواتها الطبيعية من اسماك، منتوجات فلاحية وينابيع مائية عذبة جعلت منها وجهة سياحية بامتياز.

وقد تجددت مطالب سكان قرية كريستل بوقف نشاط المحاجر بعد عديد الاحتجاجات التي أسفرت خلال عهدة والي وهران السابق مولود شريفي عن تشكيل لجنة ولائية لمعاينة ميدانية للمنطقة نجم عنها الاتفاق على احترام الشروط المتفق عليها خصوصا ما تعلق منها بمنع استعمالها للمواقع القريبة من التجمعات السكانية سرعان ما تم خرقها بعودة محجرة للنشاط ضاربة كل القوانين المعمول بها عرض الحائط.

سكنات متضررة من تفجيرات المحاجر، ارتفاع معدل الاصابة بالربو والحساسية بفعل الغبار المتطاير ورائحة البارود، انقراض العديد من الحيوانات، ضياع نشاط تربية النحل وتلف مساحات شاسعة من الاراضي الفلاحية هي حصيلة ما خلفته المحاجر الناشطة بمنطقة كريستل الآهلة بالسكان الذين يبكون حال قرية صغيرة لكنها حققت اكتفاءها الذاتي لثرواتها الفلاحية، السمكية والسياحية جعلت منها جنة فوق الأرض.