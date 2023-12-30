قناة النهار وهران: قلعة “سانتا كروز”.. القبلة المفضلة لزوار الباهية بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ديسمبر 2023 - 22:17 شارك غرِّد أرسل 39 0 وهران: قلعة “سانتا كروز”.. القبلة المفضلة لزوار الباهية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jgBHV اقرأ أيضا بالفيديو .. هذه هي أرخص سيارة من علامة جيلي بسعر ابتداء من 197 مليون قناة النهار 30 ديسمبر طالع هابط: شاهد سد قايس بخنشلة تعمر بالبطين .. النوي يوجه رسالة لوزير الري قناة النهار 17 ديسمبر صريح جدا : هل تحققت أحلام الجزائري في 2023 أم تأجلت..إجابات غير متوقعة قناة النهار 20 ديسمبر عودة الأمطار بداية من مساء يوم الأربعاء..التفاصيل قناة النهار 11 ديسمبر فرح ياسمين: "ما شريتش المتابعين.. علاش ما نسواش الناس تبعني..?" قناة النهار 10 ديسمبر ماكلتنا بنينة وصحية : طبق لازانيا بالبادنجان قناة النهار 27 ديسمبر صريح جدا : هذه هي نصائح المتزوجين الجزائريين للشباب العزاب قناة النهار 26 ديسمبر مجتمع: هشام .. عامل في خدمة التوصيل متحديا الإعاقة قناة النهار 16 ديسمبر الجلفة: تربية الماعز الحلوب المهجن .. تجربة رائدة بحاجة لدعم وتسويق قناة النهار 24 ديسمبر ميلة: ترتيبات أمنية وميدانية تحسبا لأي إضظرابات جوية قناة النهار 16 ديسمبر