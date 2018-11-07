وهران..لليوم الرابع 5 عائلات عالقة في عمارة آيلة للسقوط بدون أكل وشرب

لا يزال سكان عمارة رقم 7، في شارع عاصي محمد في ولاية وهران، عالقين، إثر سقوط سلالم الطوابق السفلية.

وقالت إحدى القاطنات في العمارة، أن حياة 5 عائلات معرضة للخطر، لأن المنازل آيلة للسقوط.

وأضافت المتحدثة، أنه تم اقتراح عليهم، وضع ألواح للنزول والصعود، إلى غاية ترحيلهم في 5 جويلية، إن كانوا مبرمجين.

وأشارت إلى أن الأكل، يتم توصيله لهم عن طريق الحبل، من الشرفات، بالإضافة إلى أنهم يفتقرون للماء.

ويطالب السكان من السلطات المعنية بالتدخل العاجل، وإنقاذ العائلات المتكونة من أطفال ورضع وكبار في السن.