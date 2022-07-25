وهران: متخلفون عن تسديد الشطر الأول لعدل وأصحاب الطعون يطالبون بحقهم في السكن

نظم العديد من المواطنين من فئة المتخلفين عن الدفع لسكنات عدل وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وكالة عدل بوهران مطالبين بالتعجيل في اسكانهم بعد حوالي الـ 10 سنوات من انتظار ساعة الفرج بعدما ارقتهم تكاليف الكراء.

المحتجون أكدوا للنهار انه وبعد قبول ملفاتهم المودعة منذ سنة 2013 تم إدخالهم في خانة الإقصاء بطريقة غير مباشرة بعد تأخرهم آنذاك عن دفع الشطر الأول لأسباب متعلقة لدى البعض بتسديد تكاليف عمليات جراحية مستعجلة وآخرين حتمت عليهم أزمة السكن الخانقة تسديد تكاليف الكراء السنوية حيث طالبوا بتدخل الجهات المعنية لانصافهم بعد فشل كل مساعي الالتفات الى وضعياتهم الاجتماعية القاهرة.

من جهتهم، أصحاب الطعون المقبولة من مكتتبي عدل الذين دفعوا الشطر الأول ولم يتم اسكانهم ناشدوا الجهات الوصية التعجيل في اسكانهم على اعتبار أن ترتيبهم التسلسلي يسبق المكتتبين الذين تم تم ترحيلهم مؤخرا.

المواطنون المحتجون الذين تجمعوا اليوم أمام مقر وكالة عدل بوهران ناشدوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل بقرار مركزي لحل المشكل العالقين فيه لسنوات على الرغم من وجود فائض في السكنات الشاغرة بمجمعات عدل بكل من قطب مسرغين والحسي، مشيرين إلى أنهم تجاوزوا الخمسين سنة ولا زالوا ينتظرون استفادتهم من السكن الذي يعتبر حق دستوري او الرد على انشغالاتهم سواء كانت بالقبول او الرفض خاصة بعد منعهم من التسجيل في صيغة أخرى على اعتبار أنهم مدونون بالسجل الوطني للسكن.