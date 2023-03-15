وهران: محتالان يوهمان ضحاياههما بهواتف وساعات فاخرة مقابل مبالغ رمزية

تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال عبر الفايسبوك والواتساب راح ضحيتهما أكثر من 50 شخصا.

عنصرا الشبكة من بينهما رعية من جنسية أفريقية يبلغان من العمر 37 و43 سنة على التوالي كانا يوهمان ضحاياهما بجلب لهما أغراض من دول أوروبية كهواتف أيفون 14 بروماكس، ساعات يد فاخرة، ملابس ذات ماركات عالمية، مجوهرات وغيرها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 5 ملايين إلى 20 مليون سنتيم للشخص الواحد يتم إيداعها بالحساب البريدي لشريكه الثاني.

العملية النوعية لذات العناصر تمت بناء علي شكاوي تقدم بها عدد من الضحايا تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي من عدة حسابات مزيفة قام بإنشائها المشتبه فيهما، لتباشر ذات العناصر تحرياتها الميدانية والتقنية أسفرت عن تحديد هويتهما ومكانهما.

بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن الإيقاع بهما متلبسين بتحصيل مبلغ مالي من حساب بريدي، حيث تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات النصب بالعملة الوطنية قدرهر28مليون سنتيم وآخر بالعملة الصعبة قدر بـ 50 أورو.