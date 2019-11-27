وهران: محتال يستدرج حراقة عبر رحلات وهمية فيهددهم بصور مخلة

أطاح أمن وهران بشخص محل بحث، كان ينتحل هوية مزورة، تورط في عديد قضايا اغراء وابتزاز.

المعني كان يبتز ضحاياه من أجل الحصول على الأموال، أو تهديدهم بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم في قضية الحال البالغ من العمر 44 سنة، راح ضخيته العديد من الاشخاص من ولاية وهران والولايات المجاورة.

وقد تم الايقاع به، استغلالا لشكوى أحدهم وعده برحلة إلى أوربا عن طريق هجرة غير شرعية مقابل مبلغ مالي معتبر.

ليقوم باستدراجه وممارسة الفعل المخل بالحياء عليه قبل تصويره لابتزازه وهي الخطة التي احتكم عليها

للايقاع بالعديد من الضحاي،ا الذين تمكن من سلبهم مبالغ مالية معتبرة عن طريق الابتزاز والتهديد بنشر صورهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتمكن عناصر الأمن من الوصول إليه بعد سلسلة من التحقيقات الموسعة التي أفضت إلى تحديد هويته الحقيقية.

كما اتضح إنّه محل بحث في قضية الإعتداء على شخص قام بدفعه من أعلى منحدر بالحديقة العمومية، وبعد الاعتداء عليه جنسيا.

فيما كشفت التحريات أيضا بعد مواجهته بضحاياه أنه كان يوهمهم بمساعدتهم في الهجرة غير الشرعية مقابل

تسليمه مبلغ مالي قدر بـ15مليون سنتيم عن طريق مواعدتهم بالحديقة العمومية أو مكان منعزل.

أين كان يقوم بأخذ صور وفيديوهات لهم في وضعية منافية للأخلاق والآداب العامة أو الاعتداء عليهم جنسيا من أجل استعمالها في الابتزاز .

وبعد استصدار إذن بتفتيش منزله تم ضبط 20 شريحة هاتف نقال، كان يستعملها للإيقاع بضحاياه، ليتم تحرير ضده إجراء قضائي احيل بموجبه على العدالة.