وهران: محل قصابة يسوّق لحوم حمير في حي الصباح

تمكنت عناصر من الأمن الحضري لحي لصباح بأمن دائرة السانيا ولاية وهران، من حجز لحوم حمير داخل ثلاجة بمحل قصابة كانت بصدد البيع والتسويق.

العملية تمت خلال عملية مداهمة لأحد محلات القصابة يقوم ببيع لحوم فاسدة من بينها لحوم حمير غير صالحة للاستهلاك البشري. مع استعمال مواد خاصة بحفظ الجثث.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 19 و26 سنة. كما تم حجز 52 كلغ من لحوم حمير. بالإضافة كذلك إلى 438 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة. و15 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة. 6 كلغ من اللحوم بيضاء المفروم فاسدة، 10كلغ من أحشاء، دجاج فاسدة، 6 كلغ من اللحوم المفرومة الفاسدة، 17 كلغ و300 غ من بودرة لحفظ اللحوم من التعفن.

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إحباط تسويق 15 قنطارا من أحشاء البقر المجمدة بوهران

تمكنت عناصر من السرية الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران من احباط تسويق كمية معتبرة من أحشاء البقر. خلال قيامهم أفراد السرية بخدمة خاصة بشرطة الطريق للطريق الوطني رقم 04 الذي يربط بين بلديتي وادي تليلات والكرمة. العملية تمت عقب توقيف شاحنة تبريد من نوع هيونداي حيث وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها. تم ضبط بداخلها 15 قنطارا من أحشاء البقر مجمدة. بعد معاينتها وعرضها على الطبيبة البيطرية تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. وتنعدم لشروط النظافة كما أن صاحبها لا يحوز على السجل التجاري.

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