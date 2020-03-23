وهران.. مخبر الصديقية للكشف عن فيروس كورونا يدخل حيز الخدمة

أخبار الجزائر
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وهران.. مخبر الصديقية للكشف عن فيروس كورونا يدخل حيز الخدمة
بقلم نادية بن طاهر

دخل مخبر التحاليل للكشف عن فيروس كورونا، التابع لمعهد باستور بالصديقية في وهران، حيز الخدمة، صباح اليوم الإثنين.

وحسبما صرح به المكلف بالاتصال لدى المديرية المحلية للصحة والسكان بوهران، لوكالة الأنباء، فإن فتح مخبر بوهران سيسمح بالتكفل بكافة الحالات المشتبه بها بالجهة الغربية للبلاد.

وكانت التحاليل الخاصة بالحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ترسل جميعها قبل اليوم، إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة.

واستلم المخبر، خلال الأيام الأخيرة، مختلف التجهيزات الخاصة بالمخب، واستفاد الفريق الطبي المكلف بإجراء التحاليل من تكوين محلي.

وسيسمح المخبر بظهور نتائج التحاليل بعد ثلاث أو أربع ساعات فقط، حسب نفس المصدر.


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