وهران: مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة

تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.

وتمت هذه العملية، بالتنسيق مع مديرية التجارة، أين تم اكتشاف ورشة سرية لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.

كما تم حجز بداخل الورشة، 10 اطنان، و4 قناطير و80 كلغ من مختلف أنواع بهارات الطبخ. موجهة للتسويق بالمحلات التجارية إلى جانب حجز معدات تحضير وطحن.

وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتحويل مستودع لورشة لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها باستعمال علامة تجارية مقلدة بحي “سافينيو” لتسويقها بالمحلات التجارية.

وبعد استصدار اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تمت مداهمة المستودع. أين تم حجز معدات ومواد تعليب وطحن وكمية من التوابل. كما تم اتخاذ اجراءات قضائية ضد صاحب المخزن البالغ من العمر 28 سنة.

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