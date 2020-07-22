وهران.. مديرية النشاط الاجتماعي تصدر بيانا حول حادثة دار الطفولة المسعفة

أصدرت مديرية النشاط الاجتماعي بولاية وهران بيانا علاميا بخصوص حادثة دار الطفولة المسعفة.

وقالت مديرية مديرية النشاط الاجتماعي بولاية وهران ان الفيديو المتداول الذي يظهر طرد 3 شبان من مؤسسة الطفولة المسعفة بنين 2 فيه تغليط و تشويه للحقائق.

واردفت المديرية في بيانها ان الشبان الـ3 لم يطردوا بل حولوا الى مركز ديار الرحمة التابع للمديرية بعد بلوغهم السن القانونية التي تمنعهم من الباقاء قي دار الطفولة المسعفة.

واضاف البيان ان الشبان الـ3 رفضوا الامر وقضوا ليلتهم خارج المؤسسة ، ولتفادي العدوى بكورونا تم تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوم عليهم كإجراء احترازي.

وقالت ان مصالح مديرية النشاط الاجتماعي ستدمجهم بعد نهاية فترة الحجر الصحي في دار الرحمة.