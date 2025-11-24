وهران.. مرتكبو السرقات من داخل المحلات التجارية في قبضة الشرطة

تمكنت شرطة وهران، في ظرف قياسي وجيز من فك لغز السرقات من داخل المحلات التجارية بقطاع الاختصاص. أين أسفرت العملية عن توقيف 4 متورطين.

وجاءت العملية إثر التحقيق التي فتحه ذات المصالح حول سلسلة السرقات التي طالت محلات تجارية براس فالكون. لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية والتقنية مكّنت من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهم.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك واستصدار اذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص، أسفرت العملية عن استرجاع جميع المسروقات التي كانت مخبأة في مساكنهم. المتمثلة في ثلاجات مختلفة الأنواع والاحجام-آلة قهوة-آلة غسيل-آلة شواء-41كرسي..إلخ).

وتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، أين صدر في حقه أمر إيداع.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور