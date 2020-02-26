وهران: مسجد مجمّد البناء يتحول إلى وكر للمنحرفين لممارسة الرذيلة

ناشد قاطنو حي يغمراسن بوهران الجهات الوصية التدخل لاستكمال اشغال بناء مسجد فاطمة الزهراء المجمّد البناء لسنوات بسبب خلافات مع الجمعية الدينية المخولة بإنجازه.

المواطنون ابدوا استياءهم الكبير لدرجة الإهمال التي طالت بيت من بيوت الله بعد تحوله الى مكان لرمي النفايات والاوساخ ووكر للمنحرفين والسكارى.

ناهيك عن تعرض مواد بنائه السرقة بالرغم من عديد الشكاوى والمراسلات لاعادة بعثه من جديد من اجل الصلاة والعبادة لم تجد طريقها الى الحل.

النهاراونلاين تنقلت الى عين المكان ووقفت على اوضاع كارثية بصرح ديني استغله بعض المنحرفين الى اوكار لممارسة الرذيلة واحتساء الخمر.

وحسب شهادات بعض قاطني الحي الذين اكدوا انهم يبذلون قصارى جهودهم لطردهم والحفاظ على حرمة المكان.

لكن على الجهات الوصية التدخل من اجل وضع حد لكافة العراقيل التي تعيق اتمام بنائه لاهميته بالنسبة لهم.

وأكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران في تصريح للنهاراونلاين ان مشكل مسجد فاطمة الزهراء بحي يغمراسن ينحصر في تجميد جمعيته الدينية أواخر سنة 2015 من طرف الوالي بالحكومة السابقة.

بينما سعت مصالحه الى استكمال بناء هذا الصرح لمنها لم تات اكلها بما يخدمه ويخدم سكان الحي.

وتم مؤخرا اعادة مراسلة والي وهران الحالي لإيجاد حل قضائي للجمعية الدينية السابقة لتشكيل أخرى موجها نداءه للمحسنين من اجل التقرب الى المديرية للعمل سويا من اجل انهاذ اسغال بناء بيت من بيوت الله تعالى.