وهران.. مسير مرآب يحوّل اشتراكات مالكي قوارب نزهة لحساب جمعيته الوهمية

باشرت عناصر من الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة الفضائية بوهران التحقيق في جمعية بحرية وهمية احتالت على العديد من المنخرطين فيها لـ 40 سنة بطرق مشبوهة ولا ترتكز على اي سند قانوني.

أين استغل مسيرها منصبه السابق كمدير لمراب قوارب نزهة للنصب عليهم.

التحقيقات الموسعة التي باشرتها ذات العناصر تمت بناء على تقرير رفعته اللجنة الولائية ممثلة في مدراء تنفيذيين واطارات سامية.

وبعد معاينتها وتفتيشها لمرآب قوارب النزهة الذي يعود للعهد الاستعماري والمتواجد مقره بكاب فالكون بعين الترك المكون من طابقين بسعة أزيد من 80 قاربا أصحابها خواص ومنخرطون في الجمعية الوهمية المسماة النادي البحري لراس فالكون.

الذي وحسب تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة يحمل رقم 3527 المؤرخ في 17 ديسمبر 2020، فالمرآب مسير من قبل مدير شركة مدنية عقاربة وليس من قبل رئيس جمعية وهو ما يتنافى والقانون الأساسي المصادق عليه من طرف المسير.

وكشفت التحقيقات ان أصحاب قوارب النزهة كانوا يسددون اشتراكات سنوية تتراوح ما بين 35 و40 الف دج كانت تدفع بحساب بنكي تابع للجمعية غير القانونية.

بالإضافة إلى صفقات بيع تجارية لأجزاء من المرآب بمبلغ يفوق 2 مليار تم صبه أيضا بحساب الجمعية.

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لقي 4 عمال مصرعهم اليوم الثلاثاء، إثر إنهيار رافعة لنقل العمال في عمارة قيد الإنجاز بحي ميرامار بولاية وهران.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الحماية المدنية لولاية ‎وهران على الساعة 09 و54 دقيقة. على إثر حادثة سقوط رافعة “مصعد ميكانيكي” لبناية في طور الإنجاز تتكون من 11 طابقا بحي ميرامار، بلدية وهران.

كما أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص كحصيلة أولية، وهم عمال بالورشة. و إصابة 01 أخر بجروح، مشيرا إلى أن العملية متواصلة.

من جهته قال الرائد سفيان بهلولي طبيب بوحدة الحماية المدنية لولاية وهران، أنه تم تلقي نداء إستغاثة من حي ميرامار مفاده إنهيار عمارة، مؤكدا أنه تم تجهيز كافة الوحدات والوسائل من أجل التنقل إلى الحي.

وأضاف الرائد بهلولي، أنه وبمجرد الوصول إلى حي ميرامار تبين أن العمارة هي قيد الإنجاز، كما أن سبب الحادث هو سقوط رافعة لنقل العمال من الطابق الحادي عشر. حيث كان على متنها 5 أشخاص.

وكشف الرائد في ذات السياق، أن الأشخاص الذين كانوا على متن الرافعة تتراوح أعمارهم مابين 30 و50 سنة. حيث توفي منهم 3 في مكان الحادث. فيما تم نقل الشخصين الآخرين في حالة حرجة إلى المستشفى ليلقى الضحية الرابعة حتفه وبقي شخص آخر يتلقى العلاج بالمستشفى.