وهران.. مكتتبو “عدل2” بمسرغين يحتجون على تأخر الأشغال بالقطب أحمد زبانة

تجمع العشرات من مكتتبي “عدل 2” اليوم الأربعاء أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بوهران.

للمطالبة بانطلاق أشغال التهيئة الخارجية بالحصص السكنية المكتملة بالقطب العمراني الجديد “أحمد زبانة” بمسرغين.

و طالب المحتجون بالشروع في اشغال التهيئة الخارجية المتمثلة خصوصا في الربط بمختلف الشبكات.

كالصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والهاتف وانجاز المساحات الخضراء وفضاء للعب الأطفال بالحصص السكنية المكتملة بمسرغين.

الموجهة للمسجلين الذين سددوا مؤخرا الشطر الثالث من القيمة الاجمالية للسكن.

ومن مجمل المطالب المرفوعة من قبل المحتجين أيضا رفع التجميد عن أصحاب الملفات المقبولة الشطر 1 وتسوية أصحاب الطعون التي تم قبولها.

وفتح الموقع لتسديد بقية الاشطر للمكتتبين المعنيين بالسكنات التي هي في مرحلة متقدمة من الانجاز.

كما دعا المحتجون أيضا الى الاسراع في اشغال انجاز 3165 وحدة سكنية في صيغة البيع بالايجار بالقطب العمراني الجديد “أحمد زبانة” بمسرغين.

والمطالبة باصدار شهادة ما قبل التخصيص فيها جميع المعلومات عن المسكن وكذا النظر في مشكلة الأعباء الشهرية التي يدفعها الساكنة دون الاستفادة من الخدمات .