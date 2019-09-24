وهران..ملتقى وطني للسياحة بمشاركة 500 مهني أكتوبر المقبل

سيتم تنظيم ملتقى وطني للسياحة، شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة 500 مهني من أصحاب الوكالات السياحية ومسيري الفنادق ومسيري الفنادق،وحاملي الشهادات .

حسب أفاد به المدير العام بوزارة السياحة، ان الملتقى سيخرج بورقة طريق ستناقش في مجلس وزاري مشترك على مستوى الحكومة لايجاد حلول للازمة التي يمر به .

وأضاف المتحدث، ان اللقاء سيكون فاتحة خير على العملاء قطاع السياحة باعتبار المقترحات سوف تصدر من طرف القاعدة المتمثلة في المهنيين وليس من طرف الادارة.

وعرض زبير سفيان، المقترحات التي ينادي بها المهنيون، ابرزها مكاتب تحويل العملة لتمكين السائح من تحويل عملته في أي مكتب على مستوى الوطن .

اضافة إلى مشكل “فيزا كارت” او “ماستر كارت”، التي لا يتم التعامل بها في الجزائر ما يؤثر كثيرا على آداء الوكالات السياحية في ولايات الجنوب خلال موسم السياحة الصحراوية و يكبدها خسائر كبيرة .

وأكد زبير سفيان ان انخراط الجزائر لمدة أربع سنوات في المنظمة العالمية للسياحة سيسمح لها بلعب دور هام على اعتبار أن ان إستراتجية المنظمة تتجه خاصة نحو الترويج و ترقية السياحة في القارة الإفريقية التي أصبحت اليوم من بين الوجهات الهامة في العالم.

واعترف المدير العام للسياحة بأن هناك مشاكل مازلت تعيق القطاع منها مشكل انعدام التأشيرة الالكترونية وتلك التي تنجز على مستوى المطارات ،

إضافة إلى غلاء تذاكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية والتي تعد من اغلي الخطوط في العالم ما يستوجب التفكير في ايجاد حلول من خلال الاعتماد على بعض الخطوط الأجنبية