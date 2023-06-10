وهران: ممنوع وقوف وتوقف المركبات أمام مراكز إجراء وتصحيح إمتحان البكالوريا ومديرية التربية 

أصدرت شرطة ولاية وهران بيانا لها بخصوص إجراء إمتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 والمقرر بداية من يوم الغد 11 جوان 2023.

وأعلنت شرطة وهران عبر حسابها على الفيسبوك سيتم منع وقوف وتوقف المركبات أمام مراكز إجراء وتصحيح إمتحان شهادة البكالوريا. وكذا أمام مقر مديرية التربية لولاية وهران

كما أكد ذات المصالح أن منع الوقوف والتوقف سيكون خلال الفترة الممتدة من 11جوان2023 الى غاية 15جوان2023. وجاء هذا القرار وفقا للقرار الولائي رقم2109 المؤرخ في 4 ماي 2023.