وهران: منح إعذارات للوحدات الصناعية المخالفة لإنجاز محطات معالجة ذاتية

ترأس والي وهران، اليوم الأحد، اجتماعا، خصص لتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التكفل بإشكالية مناطق الظل والنقاط السوداء في مجال شبكة التطهير.

وحضر الاجتماع مدراء الصناعة والمناجم، الموارد المائية والبيئة، ممثلي مؤسسة سيور، مكتب الدراسات، مدير مؤسسة UGZIA DIVENDUS ZONE INDUSTRIEL.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض جملة التدابير والإجراءات ذات الطابع الاستعجالي التي تم اتخاذها من أجل التكفل بهذه الإشكالية.

حيث ستتولى مديرية الموارد المائية تنظيف الأرضية المخصصة لانجاز محطة الدفع داخل المنطقة الصناعية، والسماح للمؤسسة المكلفة بالانجاز في انجازها في أقرب الآجال.

وكذا انجاز الشطر المتبقي من قناة الدفع المقدر طولها 100 متر، حتى يتم الربط وبصفة نهائية المنطقة الصناعية حاسي عامر بمحطة الدفع التابعة لمؤسسة سيور.

كما سيتم إعادة تأهيل محطتي الضخ الحاليتين بكل من حاسي عامر والمنطقة الصناعية.

وكذا تأهيل شبكة التطهير وقناة الربط بمنطقة حاسي عامر السكنية، من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون دج لهاتين العمليتين.

من جهتها، ستواصل مديرية البيئة الخرجات الميدانية لتفقد مدى تنفيذ الوحدات الصناعية لالتزاماتها المتعلقة بانجاز محطات معالجة ذاتية.

وسيتم منح إعذارات للوحدات الصناعية واتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.

كما سيتم إشراك أصحاب الوحدات الصناعية في عملية تنظيف المنطقة في انتظار انتهاء أشغال التهيئة.