وهران.. منع الباخرة “كارينا” من الرسو بالميناء بعد الاشتباه في إصابة بحارة على متنها بكورونا

علمت النهار اون لاين من مصادر موثوقة أنه تم منع رسو الباخرة التجارية “كارينا” بميناء وهران، والتي كانت قادمة من إسبانيا.

المنع جاء بعد الاشتباه في تعرض 4 بحارة أجانب على متنها لفيروس كورونا اثر تسجيل عليهم اعراض المرض وهو ما أحدث حالة استنفار قصوى.

وحسب مصادر موثوقة فإن البحارة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا اثنان منهما من جنسية فيلبينية واخرين من جنسية أرجنتينية وروسية يتواجدون على متن الباخرة “كرينا” قادمة من إسبانيا تم منعهم من الرسو كإجراء احترازي في الوقت الذي تم فيه تدعيم الفرقة الطبية المتواجدة على مستوى الميناء باجهزة حديثة للكشف عن أعراض فيروس كورونا كما تم توزيع الأقنعة الطبية على جميع عمال وموظفي الميناء.