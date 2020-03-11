وهران: منع دخول 14 طنًا من المربى الخاص بمرضى السكري قادمة من إسبانيا

منعت مصالح المراقبة في الحدود في وهران دخول 14 طنًا من المربى الخاص بمرضى السكري قادمة من إسبانيا إلى الميناء الجاف بالسانيا.

وحسب مديرية التجارة لذات الولاية فإن قرار المنع جاء بسبب مخالفة تتعلق بمدة صالحية المنتج المستورد والتي تبلغ قيمتها 2.6 مليون دج.

واضاف فؤاد هلايلي لوأج أنه تم رفض دخول حمولة 8 طن من نكهات الطعام قادمة من سويسرا بقيمة 5ر2 مليون دج بسبب مغالطة في السلعة.

وفي ذات السياف منعت ذات المصالح دخول حمولة 14 طن من الجبن الموجه للتحويل قادمة من ألمانيا بقيمة 7 مليون دج.

وأرجعت ذات المصالح أن سبب رفض دخول هذه الحمولة إلى ميناء وهران راجع إلى الاسم المزدوج على الوسم .

في حين رفضت مصالح ميناء الغزوات بتلمسان دخول 24 طناً من أغذية القطط والكلاب قادمة من إسبانيا بقيمة 33 مليون دج.

وهذا المنع بسبب غياب الوسم الإجباري باللغة العربية.