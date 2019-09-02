وهران: مواطنون يطالبون بالتحقيق في رخصة بناء عمارة مخالفة للمعايير

طالب مواطنون قاطنون بحي إبن سينا، التابع للقطاع الحضري العثمانية بوهران، بفتح تحقيق في تسليم مقاول رخصة بناء عمارة تتكون من 5 طوابق، على مستوى مجمع متكون من سكنات فردية أرضية.

السكان المتضررون من مشروع المقاول، اشتكوا مباشرة البناء، رغم مخالفة صاحبه والهيئات الإدارية، النظام المعمول به، والمتمثل في عدم إحترام المعايير المنصوص عليها بقانون التعمير.

وذلك كون البناية قد حجبت على السكان الشمس، ولم تلب المعايير التابعة لمعاملة حكم الأرض.

بالإضافة إلى أن العمارة، تتجاوز الأمر المسموح به في مجال العمران.

دون الحديث عن المخاطر التي تتربص بقاطني السكنات الملتصقة بورشة الإنجاز، بفعل عدم اتخاذه لمقاييس الأمان.

المواطنون المحتجون على مشروع البناية، أكدوا للنهار أنه قام بهدم فيلا حولها بعد استفادته من رخصة بناء، إلى بناية متكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، قبل تعديل الرخصة إلى بناية ذات 5 طوابق.

وهو الأمر الذي تسبب في بعض التشققات على مستوى سكناتهم الفردية، بفعل أشغال البناء.

ناهيك عن سقوط بعض مخلفات البناء، ببهو إحدى سكنات هؤلاء المتضررين، كادت أن تتسبب في اصابة أحد الأطفال.

أمام هذا، يناشد قاطنو حي إبن سينا بقطاع العثمانية، والي وهران، التدخل لإعادة النظر في رخصة البناء.

وأكدت مديرية التعمير للنهار، أن الرخصة صادرة عن بلدية وهران، مصلحة رخص التعمير، والتي يتواجد مسؤولها في إجازة رفض نائبه التصريح بخصوص القضية.