وهران.. مولود شريفي يشرف على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف

تم تدعيم موسم الاصطياف بوهران بإجراءات النظافة، حسبما صرح به الوالي مولود شريفي اليوم السبت خلال الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف.

وبالإضافة الى الإجراء الكلاسيكي للفرز الانتقائي للنفايات المنزلية على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة فقد تم تجنيد 300 عون نظافة من قبل المؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري “وهران النظافة” و”وهران-خضراء” ومركز الردم التقني ومتعاملين خواص تم ادماجهم لدعم هذا الاجراء على مستوى بعض الشواطئ، يشير المسئول التنفيذي للولاية مبرزا أن “بيئة الشواطئ والتكفل بها تم تجاهلها تقريبا”.

واشار الى أن الاجراء الجديد سمح بفتح شاطئين جديدين وهما “المقطع” بمرسى الحجاج و”الجوالق” بمدينة وهران، مبرزا أن التجربة المكتسبة في السنوات الأخيرة من قبل اطارات قطاعي السياحة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة ستساهم بإضفاء لمسة مهنية من أجل موسم اصطياف أحسن فضلا عن مساهمة المنتخبين المحليين ومسؤولي الجماعات المحلية.

كما ذكّر أيضا بإجراءات أخرى تهدف الى تحسين الاستقبال على غرار هياكل الاقامة الاضافية واسعار مواقف السيارات التي لا تتجاوز 100 دج .