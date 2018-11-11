وهران.. ناقلو ومواطنو الجهة الشرقية يطالبون باعادتهم لمحطة المرشد

نظم ناقلو وهران -قديل- أرزيو وقفة احتجاجية رفقة العديد من المواطنين المتضررين من تحويل محطتهم البرية من حي المرشد،

أين كانوا يحاولون نشاطهم بصفة عادية إلى حي الصباح كون هذه الأخيرة لا تخدم لا الناقلين ولا المواطنين على اعتبار أن كافة نقاط التوقف السابقة لم تعد متوفرة بالمسار الجديد بعد مرورهم عبر الطريق الاجتنابي الرابع.

الأمر الذي اعتبروه لم يخضع لدراسة دقيقة من قبل الجهات المعنية الذي تسبب في تسريح العديد من العمال بسبب تأخر التحاقهم بمقرات عملهم،

ناهيك عن غياب الأمن بالمحطة الجديدة لعزلتها اين تعرضت مسنة مؤخرا لاعتداء من قبل بعض العصابات الناشطة بعين المكان حسب تصريح بعض المواطنين الذين طالبوا والي وهران التدخل لايجاد حلول تخدم الناقل والمواطن.