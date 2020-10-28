وهران: نشوب حريق في مستودع للأغطية والأفرشة بحاسي بونيف

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران، اليوم الاربعاء، ببلدية حاسي بونيف من أجل حادث.

وتمثل الحادث في حريق مستودع للأغطية والأفرشة متواجد بالطابق الأرضي لبناية متكونة من طابق أرضي طابقين.

وتوجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان، أين تمت السيطرة على الحريق مع منع إنتشاره إلى بقية البناية وباقي المساكن المجاورة.

وأفادت الحماية المدنية أنه تم إنقاذ كمية جد معتبرة من المخزون وشاحنة، وعدم تسجيل أية خسائر بشرية.

وقد سجلت وحدات الحماية المدنية 20941 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 18 الى 24 أكتوبر 2020.

وحسب بيان الحماية المدنية ، فقد شملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، حوادث المرور، والحوادث المنزلية.