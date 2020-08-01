وهران: هذا سبب انقطاع المياه في أول أيام عيد الأضحى

كشفت شركة المياه والتطهير لولاية وهران “سيور” اليوم السبت، سبب انقطاع المياه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الشركة بخصوص الكسر الذي حدث على مستوى القناة الرئيسية الآتية من ولاية تلمسان، والذي تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية لشركة سيور على الفايسبوك، أنه رغم كل الظروف الصعبة الذي مرت بها عملية إصلاح هذا الكسر، وبعد تجند عمال وإطارات الجزائرية للمياه لولاية تلمسان إلى جانب طاقم شركة سيور الذين عملوا تحت درجة الحرارة العالية طيلة ليلة عيد الأضحى وأبوا إلا أن ينهوا الأشغال لتزويد المناطق المتضررة في أقرب وقت، تم الإنتهاء من الأشغال نهار أمس على الساعة السابعة صباحا وتلتها عملية ملأ القنوات الرئيسية إلى غاية بوتليليس ومسرغين.

وأفاد البيان أنه تتم حاليا عملية ملأ الخزانات لتليها مباشرة عملية التزويد بالمياه الشروب.

و في الأخير تقدمت شركة سيور لكل زبائنها الكرام الذين تضرروا من هذا الانقطاع الخارج عن نطاقها.