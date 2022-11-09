وهران: هكذا تم الإطاحة بعصابة تُزوّر تذاكر مباريات “الخضر”

تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران من الإيقاع بـ 15 مشتبه بهم. في قضية التزوير واستعمال المزوّر في تذاكر دخول الملعب الأولمبي ميلود هدفي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة كانت تزوّر التذاكر لتتبع مقابلتي الفريق الوطني بنظيريه الغيني و النيجيري.

وهي العملية النوعية لذات العناصر التي تم تنفيذها باحترافية كبيرة استغلالا لمعلومات تفيد بوجود تذاكر مزورة تم نسخها وطبعها بعدد من مقاهي الأنترنت باقليم الاختصاص. وطرحها للبيع و التداول قصد استعمالها لدخول الملعب الأولمبي.

كما باشرت عناصر أمن دائرة بئر الجير تحرياتها المعمقة والتقنية، أفضت إلى اكتشاف لجوء المشتبه بهم إلى استعمال طريقة المسح الضوئي. إلى جانب عدة تطبيقات خاصة بالإعلام الآلي. مع تغيير بيانات الهوية ورقمها التسلسلي.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم توقيف المشتبه بهم الـ 15 في العشرينيات و الأربعينيات من العمر. في حين حجز معدات تستخدم في التزوير من بينها 11 وحدة مركزية للإعلام الآلي. 6 طابعات و 110 تذاكر دخول عند البوابة.