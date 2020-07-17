وهران والعاصمة تسجلان أكبر حصيلة من الإصابات في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1057 حالة وفاة، كما أن الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 332 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 15430 حالة.

كما أكد الإحصائيات أن ولاية وهران تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها العاصمة متبوعة بسطيف.

وخلال 24 ساعة الأخيرة شهدت 16 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

وهران: + 89

الجزائر: +80

سطيف: +58

البويرة: + 42

البليدة: +38

الجلفة: +33

تيزي وزو: +31

بجاية: +27

بسكرة: + 20

الأغواط: +16

باتنة: +15

تيبازة: +13

المسيلة: + 13

تلمسان: + 11

بومرداس: +11

ورقلة: +10

تيسمسيلت: + 10