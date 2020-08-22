وهران والعاصمة يسجلان اكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في 24 ساعة

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وهران والعاصمة يسجلان اكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في 24 ساعة
بقلم م . فيصل

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 411 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 41068 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى  1425 حالة وفاة.

بينما تماثلت 287 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 28874 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 41 شخصا بالعنايةالمركزة.

وهران +57

الجزائر +49

باتنة +44

عنابة+44

البليدة +32

بجاية +29

سكيكدة +27


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