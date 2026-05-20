والي وهران يُعاين مراكز الحجر الصحي للأضاحي المستوردة

قام اليوم الأربعاء، والي ولاية وهران، ابراهيم أوشان والي ولاية وهران، رفقة مدير الفلاحة، بزيارة إلى أحد مراكز الحجر الصحي واستقبال الأضاحي المستوردة، وهذا تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وخلال الزيارة أكد الوالي على ضرورة توفير التغذية الملائمة للأضاحي، مع تسخير المراقبة الأمنية والبيطرية بصفة دائمة. والتكفل الجيد بالأضاحي المستوردة وتوفير الظروف الصحية والتنظيمية الملائمة لإنجاح هذه العملية. إلى غاية توزيعها بنقاط البيع وتسويقها للمواطنين.

