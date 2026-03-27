وهران.. وزير الخارجية الإسباني يُدشن المقر الجديد للمركز الثقافي”سيرفانتس”

أشرف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، على تدشين المقر الجديد للمركز الثقافي الإسباني (معهد سيرفانتس بوهران).

وجاء هذا التدشين خلال زيارة رسمية يقوم بها الوزير الإسباني إلى الجزائر، حيث كان مرفوقا بسفير الجزائر لدى إسبانيا، دغموم عبد الغني. وسفير إسبانيا بالجزائر، راميرو فرنانديز باشيير. ومديرة الثقافة والفنون بوهران، بشرى صالحي.

وطاف الوزير بمختلف أجنحة المركز، حيث التقى بالطلبة وإطارات المعهد واستمع إلى شروحات مديره، خوان مانويل سيد مونيوس، حول أنشطة المركز الذي يضم 13 قاعة لتدريس اللغة الإسبانية. بالإضافة إلى مكتبة تضم نحو 7 آلاف عنوان وفضاءات إدارية متعددة.

ويستقبل المعهد حوالي 5 آلاف دارس سنويا يشرف على تأطيرهم 30 أستاذا متخصصا في اللغة الإسبانية.

وفي ختام زيارته إلى هذا المرفق، وقع وزير الشؤون الخارجية الإسباني على السجل الذهبي للمركز الثقافي الإسباني (معهد سيرفانتس).