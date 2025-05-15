وهران: وزير الصحة يدشن المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الإستعجالات الطبية 

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الخميس بدائرة وادي تليلات (وهران)، على تدشين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الإستعجالات الطبية والجراحية “الدكتور محمودي محمد”.

وتبلغ طاقة استيعاب هذه المؤسسة الصحية الجديدة 120 سريرا استشفائيا مع تجهيزها بأحدث الوسائل والمعدات الطبية. التي وقف عليها وزير الصحة الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران.

وتضم المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الإستعجالات الطبية والجراحية عشر مصالح. منها استشفائية على غرار الإنعاش الطبي والجراحة العامة وجراحة الأعصاب وجراحة العظام والرضوض وأمراض القلب وغيرها.

وطاف وزير الصحة رفقة والي وهران، سمير شيباني، بمختلف الأقسام منها مصلحة الجراحة العامة وغرف العمليات الجراحية والإنعاش والصدمات.

وسيساهم هذا المرفق الصحي المتخصص في تخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية المجاورة ويسهل نقل الحالات الاستعجالية الحرجة، لاسيما أنه يقع قرب الطريق السيار شرق-غرب.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير إلى ولاية وهران كذلك تدشين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة (60 سرير) ببلدية الكرمة وتدشين مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية (120 سرير) بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأطفال “الدكتور بوخروفة عبد القادر” بوهران، بالإضافة إلى العيادة الطبية الخاصة “الجزائر” ببلدية بئر الجير.

كما سيتفقد سايحي أيضا ببلدية بسيدي الشحمي مستشفى “الدكتور محمد بلاسكة” بطاقة استيعاب تبلغ 240 سرير.