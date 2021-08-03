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قناة النهار

وهران/ وزير الصناعة: يتفقد أحد مصانع إنتاج الأكسجين ويأمر بالتعجيل في دخوله حيز الخدمة

بقلم قناة النهار
وهران/ وزير الصناعة: يتفقد أحد مصانع إنتاج الأكسجين ويأمر بالتعجيل في دخوله حيز الخدمة
الأكسجين
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