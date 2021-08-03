قناة النهار وهران/ وزير الصناعة: يتفقد أحد مصانع إنتاج الأكسجين ويأمر بالتعجيل في دخوله حيز الخدمة بقلم قناة النهار نشر في 03 أوت 2021 - 12:03 الأكسجين شارك غرِّد 417 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968064 اقرأ أيضا ألو فارس: تشكشوكة بالروز ولي بينيي.. ولا أطيب قناة النهار 31 جويلية تساؤلات: 1305 إصابة و16 وفاة بكورونا في يوم واحد ..الوضعية الوبائية مخيفة قناة النهار 24 جويلية الصيف يحلى معنا: أهمية التلقيح في كسر العدوى ومساهمة الوعي الجماعي قناة النهار 28 جويلية مدير معهد باستور: هناك إستقرار طفيف في إنتشار فيروس كورونا قناة النهار 02 أوت