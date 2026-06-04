وهران..وصول أول رحلة للحجاج الميامين إلى مطار أحمد بن بلة الدولي

وصلت، في الساعات الأولى من يوم الخميس، أول رحلة للحجاج الميامين الى المطار الدولي أحمد بن بلة بولاية وهران.

وكان على متن هذه الرحلة القادمة من جدة والتي وصلت على الساعة الواحدة صباحا، 251 حاج و حاجة. وتم استقبالهم بالمطار من طرف السلطات الولائية و الأمنية لولاية وهران.

كما أشاد حجاج بيت الله بمرافقة الدولة لهم في البقاع المقدسة، و حسن التنظيم الذي ميز مناسك الحج.

ومن جهته، أكد نجيب الله بن شنان، مدير تسيير مطارات وهران، أن المءسسة وفرت جميع الامكانيات والظروف الحسنة. بداية من الوصول إلى النقل وأماكن الوضوء. كما تم تهيئة اماكن خاصة بمرافقي الحجاج.

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