وهران.. وصول باخرة محملة بـ 13 ألف رأس غنم قادمة من اسبانيا

رست صباح اليوم السبت، بميناء وهران، باخرة محملة بـ 13 ألف رأس من الغنم قادمة من اسبانيا، حسب ما أفادت به وزارة الفلاحة.

وأوضح المصدر نفسه، أنه سيتم تفريغ الباخرة، وهي الرابعة بعد ثلاث سفن التي رست بميناء الجزائر. خلال هذا الأسبوع قادمة من دولة رومانيا. مباشرة بعد استكمال إجراءات المراقبة الصحية من طرف المفتشين البيطريين.

و قام والي ولاية وهران، والأمين العام لوزارة النقل، ممثلة وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري. مدير المصالح الفلاحية للولاية، وأعضاء اللجنة الأمنية الولائية، بالإشراف على عملية رسو الباخرة بميناء وهران. و الوقوف على تسخير الإمكانيات و الوسائل لاستقبال ونقل الأضاحي إلى مناطق الحجر الصحي.