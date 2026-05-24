وهران.. وصول باخرتين مُحملتين بأكثر من 36 ألف رأس غنم

رست، نهاية الأسبوع المنصرم، بميناء وهران، باخرتان محملتان بشحنتين من رؤوس الأغنام المستوردة، قادمة من اسبانيا، تقدر بأزيد من 36 ألف رأس.

وحسب ما أستفيد، اليوم الأحد، من الديوان الجهوي للحوم بالغرب، استقبل الميناء، أول أمس الجمعة، شحنة من رؤوس الأغنام قوامها 26.180 رأس. ويوم أمس السبت، شحنة أخرى بتعداد 10 ألاف رأس.

وتم تفريغ الشحنتين فور استكمال إجراءات المراقبة الصحية، التي أشرف عليها المفتشون البيطريون. مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية.

وسخر الديوان الجهوي للحوم بالغرب إمكانيات بشرية ومادية معتبرة لإنجاح العملية. من خلال تسخير شاحنات مخصصة لنقل المواشي نحو الولايات الداخلية وإحدى ولايات الجنوب. إلى جانب فرق ميدانية متخصصة تولت التنسيق بين مختلف المتدخلين من مصالح بيطرية، وأمنية، وإدارية.

ومن المرتقب استقبال شحنات أخرى من رؤوس الغنم المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية، الأسبوع الجاري، قبيل عيد الأضحى المبارك.