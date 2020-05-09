وهران.. وضع جهاز خاص للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا

قامت مصلحة أمراض النساء والتوليد للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران بوضع جهاز خاص للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا.

أفادت المؤسسة الصحية، اليوم السبت في بيان نقلته وكالة الأنباء، أنه يتم توجيه المريضات اللواتي تعانين من أعراض الفيروس إلى جناح مخصص للكوفيد-19 .

وحسب ذات المؤسسة الصحية فإن الجناح المخصص لهن يتكون من 5 غرف استشفائية و غرفة عمليات وغرفة للتوليد و وحدة للفحوصات خاصة بالكوفيد-19.

وبخصوص المريضات اللاتي لا تعانين من اية اعراض مرتبطة بالوباء فيتم التكفل بهن عبر مسار علاج منفصل تماما وبعيدا عن ذلك المخصص للمصابات بالفيروس، تضيف المؤسسة.