وهران: وضع حيز الخدمة مصعد هوائي يصل لسانتا كروز

أشرف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الإثنين، على عملية وضع حيز الخدمة المصعد الهوائي، الرابط بين وسط مدينة وهران والموقع السياحي “سانتا كروز”.

وحسب بيان للوزارة، تم تقديم عرض شامل حول وسائل النقل الموجه التي تدعمت بها الولاية، ومشاريع التوسعة الخاصة بخط الترامواي.

هذا وشرع وزير النقل، اليوم الإثنين، رفقة والي ولاية وهران، سعيد سعيود، ووفد من السلطات المدنية والأمنية، في زيارة عمل وتفقد بولاية وهران. للوقوف على عدد من المنشآت والمشاريع القطاعية.

وعاين الوزير والوفد المرافق له، التوسعة الخاصة بميناء وهران، وإعادة تهيئة مختلف أرصفته وصيانتها. وكذا المنصة الخاصة بالتصدير.

كما تم الوقوف على نهائي الحاويات الجديد الذي سيسمح بإستقبال السفن من الحجم الكبير و رفع طاقة معالجة الحاويات.