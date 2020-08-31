وهران: وضع وحدة رابعة للتحليل “بي سي أر”

وضعت مديرية الصحة والسكان لولاية وهران وحدة جديدة للتحاليل “بي سي أر” تحت تصرف مؤسسات الصحة الجوارية المعنية بالتكفل بكوفيد-19.

وكشف المكلف بالاتصال بمديرية الصحة، يوسف بوخاري، أنه تم إشراك مؤسسات الصحة الجوارية (العيادات المتعددة الخدمات) منذ حوالي شهرين في التكفل بحالات كوفيد-19 لتخفيف الضغط عن المركز الاستشفائي الجامعي لوهران.

وأضاف ذات المتحدث، أن المراكز الجوارية التي سجلت ما يصل إلى 500 فحص كوفيد -19 يوميا في جويلية الماضي شهدت انخفاضا معتبرا في الأيام الأخيرة، حسبما أشار إليه ذات المسؤول، مؤكدا أن الوحدة الجديدة لتحليل “بي سي أر” لن تعمل إلا في حالة حدوث ارتفاع للجائحة”.

وتتواجد الوحدة الجديدة لتحليل “بي سيي أر” بالقرب من مخبر النظافة للولاية بحي “قمبيطا” وهي مجهزة بكل المعدات الضرورية للكشف الأشخاص الذين توجهوا إلى العيادات المتعددة الخدمات.