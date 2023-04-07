وهران: وفاة أربعيني وإصابة آخرين في حادث إنقلاب سيارة

لقي شخص حتفه وأصيب إثنان آخران في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بلدية ودائرة بئر الجير بولاية وهران إثر انقلاب سيارة.

وقد تنقلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبئر الجير إلى مكان الحادث. أين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 42 سنة. لقي حتفه بعين المكان متأثرا بإصابات متعددة. فيما تم تسجيل في نفس الحادث إصابة شخصين آخرين الأول يبلغ من العمر 44 سنة. والثاني يبلغ من العمر 48 سنة تعرضا لجروح متفاوتة. تم تحويلهما بعد تقديم لهما الإسعافات الأولية إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أول نوفمبر الجامعي.