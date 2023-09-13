وهران.. وفاة إمرأة في حادث مرور ببلدية السانية

لقيت إمرأة مصرعها، اليوم الأربعاء، في حادث مرور بالطريق الاجتنابي رقم 04 تحت جسر سان ريمي بلدية ودائرة السانية بولاية وهران.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا35د من أجل حادث دهس سيارة لشخص على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 04 تحت جسر سان ريمي بلدية ودائرة السانية.

وأضاف ذات البيان، أن الحادث خلف وفاة إمرأة في عين المكان عمرها 65 سنة تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر.