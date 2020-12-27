وهران: وفاة المجاهد محمد معزوز أول دراج بفرقة الدرك الوطني بعد الاستقلال

شيعت اليوم الأحد بمقبرة العين البيضاء ، جنازة المجاهد الملازم محمد معزوز أول دراج ناري بالدرك الوطني بعد الاستقلال.

وذلك في اجواء مهيبة حضرها جمع غفير من قوات الدرك الوطني إلى جانب العديد من الوجوه الرياضية المعروفة بوهران .

وعانى الراحل من مرض عضال ألزمه الفراش قبل وفاته أمس بالمستشفى العسكري عن عمر يناهز 84 سنة.

وكان الفقيد التحق بصفوف فرقة الدراجين التابعة للدرك الوطني، كما أنه كان بين المرافقين للمواكب الرئاسية، لكل من الرئيسين الراحلين أحمد بن بلة وهواري بومدين.

وتم مؤخرا تكريمه على مستوى القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران نظير ما قدمه من خدمات كدراج.

وكأبرز الملاكمين الذين حققوا العديد من الانتصارات خلال الحقبة الاستعمارية ببطولة شمال افريقيا فردي.

قبل التحاقه بالكفاح المسلح وعودته لتشريف الرياضة العسكرية بعد الاستقلال.