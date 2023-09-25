وهران .. وفاة ثلاثيني إثر سقوطه من الطابق السابع لعمارة ببئر الجير

لقي شخص حتفه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق السابع لعمارة تتكون من 9 طوابق بحي 200 مسكن بلقايد ايلو 04 بلدية و دائرة بئر الجير.

وأضحت مصالح الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت من أجل حادث سقوط شخص من الطابق السابع لعمارة. تتكون من 09 طوابق بحي 200 مسكن بلقايد ايلو 04 بلدية ودائرة بئر الجير.

وأشار المصدر نفسه، أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة. تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى 01 نوفمبر اسطو.