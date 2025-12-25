وهران.. وفاة خمسيني في حريق مسكن بحاسي بونيف

توفي شخص يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، مساء اليوم، إثر اندلاع حريق داخل مسكن ببلدية حاسي بونيف، دائرة بئر الجير، بولاية وهران.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 22سا و14 دقيقة، عقب تلقي بلاغ حول نشوب حريق بمسكن كائن بالمكان المسمى خروبة بونيف.

وقد تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المساكن المجاورة، فيما لا تزال عملية التبريد متواصلة.

وخلف الحريق وفاة شخص واحد، حيث جرى تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.