وهران: وفاة ستيني بعد انفجار بناية إثر تسرب الغاز

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وهران: وفاة ستيني بعد انفجار بناية إثر تسرب الغاز
بقلم نسرين محفوف

تدخلت وحدات الحماية المدنية في وهران على الساعة 13 و54 د على إثر تسرب الغاز تبعه إنفجار بمسكن.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية وهران، فإن المسكن متكون من 3 غرف، وتقع بالمكان المسمى حي الكاسطور ببلدية قديل.

وأدى الانفجار الى انهيار سقف بالبناية، مع وجود ضحية يبلغ 60 سنة تحت الردوم تم انتشاله متوفي.

كما تم تسجيل تشققات على مستوى مسكنين مجاورين للمسكن.
وتم تسخير فرقة متخصصة في الإنقاذ تحت الردوم، و 10 آليات تدخل بمختلف الأنواع و 05 سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية.
بالإضافة إلى 95 عون تدخل بمختلف الرتب.
انفجار الغاز وهران

انفجار الغاز وهران

الحماية المدنية وهران

الحماية المدنية وهران

تسرب الغاز وهران

تسرب الغاز وهران


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=954081

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com