وهران: وفاة ستيني بعد انفجار بناية إثر تسرب الغاز

تدخلت وحدات الحماية المدنية في وهران على الساعة 13 و54 د على إثر تسرب الغاز تبعه إنفجار بمسكن.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية وهران، فإن المسكن متكون من 3 غرف، وتقع بالمكان المسمى حي الكاسطور ببلدية قديل.

وأدى الانفجار الى انهيار سقف بالبناية، مع وجود ضحية يبلغ 60 سنة تحت الردوم تم انتشاله متوفي.

كما تم تسجيل تشققات على مستوى مسكنين مجاورين للمسكن.