وهران.. وفاة شاب وإصابة اثنين في حادث مرور أليم ببلدية بوسفر

لقي شاب حتفه، فيما أصيب إثنين آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث مرور أليم ببلدية بوسفر في وهران.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 4 سا 47 دقيقة من صباح اليوم عند مدخل شاطئ كورالاز بدائرة عين الترك .

وأوضح المصدر نفسه، بأن هذا الحادث المميت تمثل في إصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين .

هذا وقد خلف الحادث هلاك شاب يبلغ من العمر 24 سنة في عين المكان، وجريحين أعمارهما 25 و28 سنة.

وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين قبل تحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.

في حين حولت جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بذات المرفق الصحي.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.