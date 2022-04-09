وهران: وفاة شخصين في حادث مرور

لقي شخصين حتفهما واضيب اثنين آخرين بجروح، في حادث مرور وقع اليوم السبت، ببلدية مرسى الحجاج بولاية وهران.

وحسب ما نشرته صفحة “طريقي”، فإن الحادث وقع زوال اليوم، بالطريق الولائي رقم 82 الرابط بين بلديتي العلايمية معسكر و مرسى الحجاج بالضبط بدوار الجفافلة بلدية مرسى الحجاج.

وفي هذا السياق، أسفر الحادث عن وفاة شخصين و إصابة إثنين أخرين.

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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات على المناطق الغربية متوقفة. كما أشار بيان الشركة، أن التوقف سببه هبوب عواصف رملية قوية التي أدت إلى تراكم الرمال بخط وهران-بشار. لا سيما ما بين رجم دموش والنعامة ومشرية.

في حين، ذكر البيان، أن حركة سير القطارات متوقفة “ذهابا وإيابا” بداية من مساء الأربعاء وإلى إشعار جديد. كما اعتذرت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.

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كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سابقا إن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا، متوقفة مؤقتا.

وجاء في بيان للشركة: “إثر هبوب رياح قوية وزوابع رملية على مناطق الجنوب الغربي للوطن.فإن الطرقات وخطوط السكك الحديدية تشهد تراكما للرمال في العديد من النقاط خاصة على محور البيض- مشرية- النعامة”.

وأضاف البيان: “وعليه فإن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا. متوقفة مؤقتا وإلى إشعار جديد”.

هذا وتقدم الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.