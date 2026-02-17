وهران.. وفاة شخص في حادث دهس بالسانية

لقي شخص حتفه صبيحة اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه لحادث دهس سيارة على مستوى الطريق الاجتنابي 04 ببلدية السانية في ولاية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا33د من أجل حادث دهس سيارة لشخص. على مستوى الطريق الاجتنابي 04 بلدية ودائرة السانية.

حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 60 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

