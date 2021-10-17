وهران: وفاة شقيقان إختناقا بالغاز ببلقايد

لقي شقيقان حتفهما إختناقا بالغاز داخل مسكنهما العائلي. بمنطقة بلقايد التابعة لبلدية بئر الجير شرق وهران.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تنقلت لتحويل جثتي الشقيقين البالغين من العمر 20 و24 سنة على التوالي الى مصلحة حفظ الجثث التابعة لمستشفى اول نوفمبر الجامعي. وحسب تحقيقات أولية فإن سبب الوفاة يعود لاختناق بغاز أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه.

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